2 doktor gözaltında! Romanya'da bir hastanede dört günde 17 hasta hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

2 doktor gözaltında! Romanya'da bir hastanede dört günde 17 hasta hayatını kaybetti

2 doktor gözaltında! Romanya\'da bir hastanede dört günde 17 hasta hayatını kaybetti

Romanya'daki başkenti Bükreş'te bir hastanede 4 gün içerisinde 17 hasta hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturma kapsamında 2 doktor, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Doktorların yoğun bakımda kan basıncını muhafaza etmek için kullanılan bir ilacın dozunu ani şekilde düşürerek hastaların ölümüne neden olduğu iddia ediliyor.

07.08.2024 22:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya'da bir hastanede dört gün içerisinde 17 hastanın hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde 2 doktor, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

DÖRT GÜNDE 17 HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Sfantul Pantelimon Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde dört gün içerisinde 17 hastanın hayatını kaybetmesinin ardından bir hastane çalışanının ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 2 kadın doktor, hastanenin yoğun bakım ünitesinde durumu kritik olan 54 yaşındaki bir hastaya verilen noradrenalin dozunu azaltarak hastanın ölümüne neden oldukları şüphesiyle gözaltına alındı. Yetkililer ayrıca, verdiği ifadede yalan söylediği anlaşılan bir hemşirenin de gözaltına alındığını duyurdu.

"KAN BASINCINI KORUYAN İLACIN DOZUNU ANİ ŞEKİLDE DÜŞÜRMÜŞLER"

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "2 doktor, yoğun bakımda kan basıncını muhafaza etmek için kilit önemde olan noradrenalin dozunu ani bir şekilde düşürmek suretiyle bir plan tasarlayıp uygulamış ve bu şekilde yoğun bakıma ihtiyaç duyan fakat sanıkların hayatta tutulmamaları gerektiğini düşündükleri hastaların ölümlerini tetiklemişlerdir" denildi.

HASTANE MÜDÜRÜNÜN İSTİFASI İSTENDİ

İncelemeler çerçevesinde savcılar ve polis memurları, sağlık çalışanlarının evlerinde arama yaparak, bilgisayarlarına ve medikal kayıtlara el koydu. Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rafila ise Sfantul Pantelimon Hastanesi Müdürü Dr. Bogdan Socea'nın istifasını talep etti. Gelişmelerin ardından Socea, bunun bir onur meselesi olduğunu ifade ederek, istifasını sunacağını açıkladı.

Soruşturmada hastalara noradrenalin enjekte eden cihazların belirli hastalara tahsis edilmediği, ihtiyaç üzerine bir hastadan diğerine nakledildiği ve bu hareketlerin kayıtlarının tutulmadığı ifade edilerek, cinayet kastını ispat etmenin zor olduğu belirtildi. Avrupa Birliği'nin en az gelişmiş sağlık sistemlerinden birine sahip olan Romanya'da devlet, son 30 yıl içerisinde sadece bir hastane inşa etmek ve AB'de sağlığa en az bütçe ayıran ülke olmakla eleştiriliyor.

Kaynak: İHA

Romanya, Avrupa Birliği, Hastane, Cinayet, Soruşturma, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 2 doktor gözaltında! Romanya'da bir hastanede dört günde 17 hasta hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ankara null: turkiyede saglik sistemi cökmus durumda :(( allah sonumuzu hayrellesin randevu yok ameliyat yok off offff 33 63 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak: doktor hiç.yok 1 2 Yanıtla

11:35 Japonya’daki 7.1’lik depremden ilk görüntüler AVM’deki ürünler yere bile düşmedi Japonya'daki 7.1'lik depremden ilk görüntüler! AVM'deki ürünler yere bile düşmedi
11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
09:09 Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu
21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:45 Pendik’te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı Pendik'te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı
19:43 TFF’de peş peşe istifalar 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı TFF'de peş peşe istifalar! 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 13:22:54. #1.12#
SON DAKİKA: 2 doktor gözaltında! Romanya'da bir hastanede dört günde 17 hasta hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement