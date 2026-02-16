Rusya, 24 Saatte 345 Ukrayna Dronunu Düşürdü - Son Dakika
Rusya, 24 Saatte 345 Ukrayna Dronunu Düşürdü

16.02.2026 13:47
Rusya, son 24 saatte 345 Ukrayna dronunu düşürdüğünü ve bazı bölgelerin alındığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte Ukrayna'ya ait 345 dronun düşürüldüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, son 24 saat içerisinde Ukrayna tarafından fırlatılan 345 dronun düşürüldüğünü açıkladı. Ayrıca, Ukrayna'nın doğusundaki Sumi'de bulunan Pokrovka ile Donetsk'e bağlı Minkivka köylerini de Ukrayna'dan alındığı kaydedildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, 3. Sayfa, Ukrayna, Savunma, Rusya, Son Dakika

