Rusya, Karadeniz'de 2 Ukrayna gemisini ve yakıt tesislerini vurduğunu açıkladı

Rusya, Karadeniz'de 2 Ukrayna gemisini ve yakıt tesislerini vurduğunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de askeri malzeme taşıdığı belirtilen iki Ukrayna bandıralı kuru yük gemisinin vurulduğunu açıkladı. Açıklamada, Chornomorsk Limanı'ndaki yakıt tesisleri ve Harkov bölgesindeki elektrik trafo merkezinin de hedef alındığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de askeri malzeme taşıdığı belirtilen Ukrayna bandıralı iki kargo gemisinin vurulduğunu açıkladı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Karadeniz'deki deniz trafiği ve bölgedeki güvenlik riskleri gündemdeki yerini koruyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karadeniz'de askeri malzeme taşıyan Ukrayna bandıralı 2 kuru yük gemisinin vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetlerine ikmal sağlaması amaçlanan Chornomorsk Limanı'ndaki yakıt depolama tesislerinin yanı sıra Harkov bölgesinde elektrik trafo merkezinin de hedef alındığı aktarıldı.
Kaynak: İHA
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