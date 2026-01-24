Rusya'dan Ukrayna'ya 370'den fazla dron ve 21 füze ile saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Rusya'dan Ukrayna'ya 370'den fazla dron ve 21 füze ile saldırı

Rusya\'dan Ukrayna\'ya 370\'den fazla dron ve 21 füze ile saldırı
24.01.2026 12:49  Güncelleme: 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus güçleri, Ukrayna'da 370'den fazla dron ve 21 farklı tipte füze ile düzenlediği saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 23 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Saldırılar enerji altyapısını hedef alırken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy uluslararası destek çağrısında bulundu.

Rus güçlerinin Ukrayna'da 370'den fazla dron ve 21 farklı tipte füze ile düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı.

Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde dün başlayan Ukrayna görüşmelerine rağmen saldırılarına gece boyunca devam etti. Rus güçleri 370'den fazla dron ve 21 farklı tipte füze ile başta Harkov, Kiev, Çernihiv ve Sumy bölgeleri olmak üzere ülke genelinde saldırılar düzenledi. Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı. Harkov'daki Rus saldırısının sonuçlarının giderilmesi için toplam 134 kurtarma görevlisi ve 34 adet acil müdahale aracı, ayrıca polis, sağlık personeli, gönüllüler ve şehir hizmetleri seferber edildi. Hava sıcaklığının eksi 12 derece ölçüldüğü başkent Kiev'in Belediye Başkanı Vitali Klitschko, gece düzenlenen Rus saldırısı sonrası yaklaşık 6 bin binanın ısıtmasız kaldığını aktardı.

"Rusların ana hedefi enerji altyapısıydı"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Gece boyunca Rusya, bölgelerimize yoğun saldırılar düzenledi. 370'den fazla saldırı dronu ve 21 farklı tipte füze fırlattı. Saldırılar Kiev ve çevresi, Sumy, Harkov ve Çernihiv bölgelerini hedef aldı. Harkov'da bir doğumhane, mültecilerin kaldığı bir yurt, bir tıp koleji ve konutlar zarar gördü. Şu ana kadar onlarca kişi yaralandı, bunlar arasında bir de çocuk bulunuyor. Başkent Kiev ve çevresinde Rusların ana hedefi enerji altyapısıydı. Maalesef, bu saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

"Her bir Rus saldırısı, hava savunma sistemlerinin tedarikinde gecikilmemesi gerektiğini gösteriyor"

Tüm gerekli hizmetlerin şu anda saldırı bölgelerinde sürdürüldüğünü belirten Zelenskiy, "Saldırıya karşı mücadele eden hava savunma askerlerine teşekkür ediyorum. Her bir Rus saldırısı, hava savunma sistemlerinin tedarikinde gecikilmemesi gerektiğini gösteriyor. Bu saldırılara göz yummak mümkün değil; karşılık vermek ve güçlü bir şekilde yanıtlamak gerekiyor. Tüm ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. Her bir füze, Patriot, NASAMS ve diğer sistemler için sağlanacak destek, kritik altyapıyı korumaya ve insanların kışı sağ salim geçirmesine yardımcı olacak. ABD Başkanı Donald Trump ile Davos'ta hava savunması konusunda anlaştığımız tüm adımları mutlaka hayata geçirmeliyiz" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ukrayna, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'dan Ukrayna'ya 370'den fazla dron ve 21 füze ile saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor 2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor
Ahmet Özer’e “Kent Uzlaşısı“ davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası Ahmet Özer'e "Kent Uzlaşısı" davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası
Rafa Silva ilk günden Benfica’da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz Rafa Silva ilk günden Benfica'da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

12:47
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
12:22
İllallah eden mahalleli evinin camına “Uyuşturucu satışı yoktur“ yazısı astı
İllallah eden mahalleli evinin camına "Uyuşturucu satışı yoktur" yazısı astı
12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:32
Gençlik nereye gidiyor Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 13:49:16. #7.11#
SON DAKİKA: Rusya'dan Ukrayna'ya 370'den fazla dron ve 21 füze ile saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.