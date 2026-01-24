Rusya\'dan Ukrayna\'ya 370\'den fazla dron ve 21 füze ile saldırı

Rus güçlerinin Ukrayna'da 370'den fazla dron ve 21 farklı tipte füze ile düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı.

Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde dün başlayan Ukrayna görüşmelerine rağmen saldırılarına gece boyunca devam etti. Rus güçleri 370'den fazla dron ve 21 farklı tipte füze ile başta Harkov, Kiev, Çernihiv ve Sumy bölgeleri olmak üzere ülke genelinde saldırılar düzenledi. Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı. Harkov'daki Rus saldırısının sonuçlarının giderilmesi için toplam 134 kurtarma görevlisi ve 34 adet acil müdahale aracı, ayrıca polis, sağlık personeli, gönüllüler ve şehir hizmetleri seferber edildi. Hava sıcaklığının eksi 12 derece ölçüldüğü başkent Kiev'in Belediye Başkanı Vitali Klitschko, gece düzenlenen Rus saldırısı sonrası yaklaşık 6 bin binanın ısıtmasız kaldığını aktardı.

"Rusların ana hedefi enerji altyapısıydı"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Gece boyunca Rusya, bölgelerimize yoğun saldırılar düzenledi. 370'den fazla saldırı dronu ve 21 farklı tipte füze fırlattı. Saldırılar Kiev ve çevresi, Sumy, Harkov ve Çernihiv bölgelerini hedef aldı. Harkov'da bir doğumhane, mültecilerin kaldığı bir yurt, bir tıp koleji ve konutlar zarar gördü. Şu ana kadar onlarca kişi yaralandı, bunlar arasında bir de çocuk bulunuyor. Başkent Kiev ve çevresinde Rusların ana hedefi enerji altyapısıydı. Maalesef, bu saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

"Her bir Rus saldırısı, hava savunma sistemlerinin tedarikinde gecikilmemesi gerektiğini gösteriyor"

Tüm gerekli hizmetlerin şu anda saldırı bölgelerinde sürdürüldüğünü belirten Zelenskiy, "Saldırıya karşı mücadele eden hava savunma askerlerine teşekkür ediyorum. Her bir Rus saldırısı, hava savunma sistemlerinin tedarikinde gecikilmemesi gerektiğini gösteriyor. Bu saldırılara göz yummak mümkün değil; karşılık vermek ve güçlü bir şekilde yanıtlamak gerekiyor. Tüm ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. Her bir füze, Patriot, NASAMS ve diğer sistemler için sağlanacak destek, kritik altyapıyı korumaya ve insanların kışı sağ salim geçirmesine yardımcı olacak. ABD Başkanı Donald Trump ile Davos'ta hava savunması konusunda anlaştığımız tüm adımları mutlaka hayata geçirmeliyiz" ifadelerini kullandı. - KİEV