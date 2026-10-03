Şaban Vatan, kızının ölümü için Adalet Bakanlığı'na kamera incelemesi çağrısı yaptı - Son Dakika
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Şaban Vatan, kızının ölümü için Adalet Bakanlığı'na kamera incelemesi çağrısı yaptı

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Şaban Vatan, kızının ölümü için Adalet Bakanlığı\'na kamera incelemesi çağrısı yaptı
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Giresun Eynesil'de 2018'de evinin önünde yaralı bulunan 11 yaşındaki kızının ölümü soruşturmasının yeniden incelenmesi için Şaban Vatan, Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Vatan, kamera kayıtları ve baz istasyonu verilerinin yeniden değerlendirilmesini istedi.

Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018 yılında evinin önünde yaralı halde bulunmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, kızının ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden kapsamlı şekilde incelenmesi için Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yıllardır sürdürülen hukuki ve kamuoyu tartışmaları devam ediyor.

Kızının ölümünün ardından yürütülen soruşturmada bazı delillerin yeterince incelenmediğini öne süren baba Şaban Vatan, özellikle olay güzergahındaki güvenlik kamerası kayıtları ile baz istasyonu verilerinin yeniden değerlendirilmesini istedi.

Rabia Naz'ın mezarı başında açıklamalarda bulunan Şaban Vatan, kızının yazar ve tasarımcı olmak isteyen, başarılı ve zeki bir çocuk olduğunu belirterek, "Kızım bugün toprağın altında. O, tüm masum çocuklar ve canlar için adalet simgesi oldu" dedi.

"Gereken soruşturmanın yapılmadığını düşünüyorum"

Soruşturma sürecinde bazı hususların yeterince araştırılmadığını savunan Vatan, olay günü bölgede bulunduğu öne sürülen bir aracın güzergah üzerindeki kamera kayıtlarının ve olayla bağlantılı olduğunu iddia ettiği kişilere ilişkin baz istasyonu verilerinin incelenmesini istedi.

Vatan, "Bugün birçok faili meçhul olay baz istasyonu ve kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı. Rabia Naz'ın döneminde bu incelemeler neden yapılmadı? Görgü tanıklarının ifadelerine göre olay günü siyah bir Doblo aracın olay saatinde hızla olay yerinden uzaklaştığı ifade ediliyor. Öğretmen evinin oradaki kamera kayıtları neden ortaya çıkarılmadı? Bu istikametten hızla uzaklaşan araçla ilgili gereken soruşturma neden yapılmadı?" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunan Vatan, "Lütfen Adalet Bakanlığı benim kızımın ölümüyle ilgili de yeniden harekete geçsin. Bakanımız kendisi de eski bir başsavcı ve hukukçudur. Detayları ele alarak gerekli incelemeleri yaptırsın. Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin sorumluluğu bulunanların ve bu sürece sebep olanların hak ettikleri cezayı almasını istiyorum" dedi.

TBMM'de araştırma komisyonu kurulmuştu

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili kamuoyunda oluşan tartışmaların ardından TBMM'de, Rabia Naz'ın ölümü başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştu.

Yaklaşık 7 ay süren çalışmanın ardından hazırlanan raporda, Rabia Naz Vatan'ın trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiş olma ihtimalinin düşük olduğu değerlendirmesine yer verilmişti. Raporda, Rabia Naz'ın yaşadığı apartmanın yan cephesinden düşmüş olabileceği ve düştüğü fındıklık alandan bulunduğu yere taşınmış olabileceği ihtimali de değerlendirilmişti.

Raporda ayrıca Rabia Naz'ın intihara meyilli bir yapısının bulunmadığına dikkat çekilirken, nasıl düştüğü ve terastan itilip itilmediği konusunda herhangi bir bulguya ulaşılamadığı belirtilmişti.

Soruşturma 2020 yılında sonuçlandırılmıştı

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamlayan Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Temmuz 2020 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermişti.

Başsavcılığın açıklamasında, "Rabia Naz'ın düşmesine herhangi bir kişinin kasten ya da taksirle sebep olduğuna dair bir bulguya rastlanamamıştır" ifadelerine yer verilmiş, dosya kapsamındaki değerlendirmeler sonucunda Rabia Naz Vatan'ın evinin çatısından düşerek hayatını kaybettiği kanaatine varıldığı ve başka bir kişinin kusurunun tespit edilemediği belirtilmişti.

Kaynak: İHA
Adalet BakanlığıPolitika3. SayfaEynesilGiresunGüncelSon Dakika

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