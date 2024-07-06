Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ticari Taksi Savaş Alanına Çevrildi - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ticari Taksi Savaş Alanına Çevrildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir ticari taksi araçlara ve kaldırımdaki direklere çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi. Olayın basına yansımasının ardından Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi tarafından yapılan açıklamada, olayı gerçekleştiren taksi şoförünün kooperatiften şoför kartı alamadığı ve şoförün kooperatif bünyesinde çalışmadığı belirtildi.

06.07.2024 16:31
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir ticari taksi araçlara ve kaldırımdaki direklere çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi. Olayın basına yansımasının ardından Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi tarafından yapılan açıklamada, olayı gerçekleştiren taksi şoförünün kooperatiften şoför kartı alamadığı ve şoförün kooperatif bünyesinde çalışmadığı belirtildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün sabah saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre ticari taksi şoförü Süleyman K., araçlara ve kaldırımdaki direklere çarparak ilerledi. Şoför, ortalığı savaş alanına çevirdikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Olayın basına yansımasının ardından Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi, olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş, olayı gerçekleştiren taksi şoförü Süleyman K.'nın 4 gün önce kooperatife başvurarak şoför kartı çıkarttırmak istediğini, fakat kooperatif tarafından şahsa şoför kartı çıkarılmasının uygun görülmediğini ve kart verilmediğini, şahsın kooperatif bünyesinde çalışmadığını belirtti.

Ahmet Çavuş, "Bu olaydaki şoför, olaydan 4 gün önce şoför değişikliğinden dolayı bize müracaat etti, şoför kartı çıkartmak istedi. Yetkili olan arkadaşlar kıyafeti uygun olmadığından dolayı bu kişiye kart vermediler, çalışmasına müsaade etmediler. Bu araç 4 gün boyunca bu şoförle beraber dışarıda çalıştı. Araç sahibinin verdiği bilgi bu şekilde. 4 gün sonrasında da bu olay gerçekleşti. Kamera kayıtlarına baktığımızda araçlara vurmuyor, ters yönden geliyor, yayalara yol veriyor. Bilinçli bir şekilde kooperatifin hedef alındığı açıkça ortada, çünkü kooperatifin demir başlarına zarar veriyor. Bu olayla ilgili olarak bana araç sahibinin verdiği bilgi şu; şoför araç sahibini arayarak 'Ben bunu düşmanlarıma karşı yaptım sizinle bir ilgisi yok' diyor. Konuyla ilgili emniyet konuyu araştırıyor. Biz bu kişinin çalışmasına müsaade etmediğimizden dolayı, veya arkasında başka bir sebep var mı, bilinçli bir şekilde mi yaptırıldı, araştırmalarda ortaya çıkacak. Biz de bunun takipçisi olacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ticari Taksi Savaş Alanına Çevrildi - Son Dakika

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