Safranbolu'da 150 Yıllık Tarihi Konağın Alevlere Teslim Olması - Son Dakika
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Safranbolu'da 150 Yıllık Tarihi Konağın Alevlere Teslim Olması

Safranbolu\'da 150 Yıllık Tarihi Konağın Alevlere Teslim Olması

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 150 yıllık bir konak sabaha karşı çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında evde bulunan 66 yaşındaki Recep Özkan ve eşi son anda kurtulurken, yangına müdahale eden Özkan'ın yüzünde ve ellerinde yanıklar oluştu.

23.02.2025 09:31  Güncelleme: 09:33
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sabaha karşı meydana gelen yangında 150 yıllık tarihi bir konak alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, İsmetpaşa Mahallesi Beşgöz sokakta Recep Özkan'a (66) ait 2 katlı tarihi konakta meydana geldi. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangına uykuda yakalanan Recep Özkan ve eşi Fatma Özkan (67) evi saran dumanların kokusuna kalkarak alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulurken, alevlere müdahale eden Recep Özkan'ın yüzünde ve ellerinde yanıklar oluştu. Recep Özkan ve eşi Fatma Özkan ile konağın alt katında yaşayan Ziya Özkan (48), Fatma Özkan (40) ve Haydar Yiğit Özkan (19) ise komşuların yardımı ile dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer konaklara ve evlere sıçramadan kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangının sobadan çıktığını söyleyen Recep Özkan, eli ve yüzünde yanıklar oluştuğunu, yangına elinden geldiğince müdahale ettiğini söyledi.

Çıkan yangın sonrası tarihi konak kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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