Safranbolu'da Alkol Operasyonu: 25 Litre Alkol Ele Geçirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda alkol şişesi ile 25 litre alkol ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Safranbolu ilçesinde 1 şahsın ikametine operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada el yapımı 13,5 litre rakı, 2,5 litre votka, 3,6 litre viski, 5 litre etil alkol, 15 adet alkol kiti, 7 adet test çubuğu, 94 adet alkol şişesi ve 7 adet boş su şişesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - KARABÜK
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