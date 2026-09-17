Safranbolu\'da Arnavut kaldırımında dengesini kaybeden yaşlı adam yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Arnavut kaldırımlı sokakta dengesini kaybederek düşen yaşlı adamın yaralandığı talihsiz anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tarihi Çarşı bölgesindeki Eczacı Hidayet Derman Sokak'ta meydana geldi. Arnavut kaldırımlı sokakta yürüyen yaşlı adam, ayağı kayarak yere düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar, yardımına koştukları adamı düştüğü yerden kaldırarak su verdi. Diz kapağı ve kolu kanayan yaşlı adam, vatandaşların yardımıyla sağlık ocağına götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaşlı adamın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.