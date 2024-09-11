Safranbolu'da Define Avcıları Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Safranbolu'da Define Avcıları Suçüstü Yakalandı

Safranbolu\'da Define Avcıları Suçüstü Yakalandı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda izinsiz define arama faaliyeti yapan şahıslara el konulan malzemelerle birlikte gözaltına alındı.

11.09.2024 17:10
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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu ilçesinde 5 şahsı ormanlık alanda izinsiz define aradıkları esnada suçüstü yakaladı. Olayda kullanılan birer adet dijital dedektör, alan tarama cihazı, pointer tipi dedektör, yük gırgırı, 3 adet murç, 1 adet keser, 2 adet çekiç, birer adet kova ve tokmağa el konuldu.

Gözaltına alınan 5 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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