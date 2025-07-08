Safranbolu\'da Kamelyadaki Yangın Evi Sardı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamelyada çıkan ve iki katlı eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Aşağıtokatlı Mahallesi Huzur Sokak'ta meydana geldi. Sedat Coşkun'a ait evin önünde bulunan kamelyada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 4 kişinin tedavisi ambulansta tamamlandı. Maddi hasar oluşan evdeki yangın bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - KARABÜK