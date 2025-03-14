Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın tavan raylarına tutunarak yolculuk yapan kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, Aşağı Tokatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün dörtlüleri yakarak seyir halinde olan hafif ticari aracın arkasından tavan raylarına tutunarak yolculuk yapan kişiyi görenler hayretler içerisinde kaldı. Tehlikeli yolculuk arkadan gelen başka araçtaki yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde bir çocuğun ise "Biz buraya bir çarpsak ayağı, bacağı ya da bir yeri sakatlanacak' diye konuşması dikkat çekti. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Safranbolu'da Tehlikeli Yolculuk - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?