Safranbolu'da Tehlikeli Yolculuk - Son Dakika
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Safranbolu'da Tehlikeli Yolculuk

Safranbolu\'da Tehlikeli Yolculuk

Safranbolu'da hafif ticari aracın tavan raylarına tutunan kişi cep telefonu ile görüntülendi.

14.03.2025 10:55
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın tavan raylarına tutunarak yolculuk yapan kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Aşağı Tokatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün dörtlüleri yakarak seyir halinde olan hafif ticari aracın arkasından tavan raylarına tutunarak yolculuk yapan kişiyi görenler hayretler içerisinde kaldı. Tehlikeli yolculuk arkadan gelen başka araçtaki yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde bir çocuğun ise "Biz buraya bir çarpsak ayağı, bacağı ya da bir yeri sakatlanacak' diye konuşması dikkat çekti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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