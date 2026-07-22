Şahin Özdağ Nehirde Kayboldu, Cansız Bedeni Bulundu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için girdiği Büyük Menderes Nehri'nde kaybolan 11 yaşındaki Şahin Özdağ'ın cansız bedenine, yaklaşık 94 saat süren yoğun arama çalışmalarının ardından ulaşıldı. Çocukların nehirde kaybolduğu alandan yaklaşık 15 kilometre ilerisine kadar arama yapan ekipler, Şahin Özdağ'ın cansız bedenini olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta buldu.

Olay, 18 Temmuz Pazar günü İncirliova ilçesi sınırlarından geçen Büyük Menderes Nehri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piknik yapmak için geldikleri Menderes Nehri kenarında arkadaşları ile birlikte nehre girip top oynayan 15 yaşındaki Eda Kurtulmuş ile 11 yaşındaki Şahin Özdağ kaçan topu yakalamak isterken bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve çok sayıda arama kurtarma personeli sevk edildi. İlk etapta 32 dalgıç, 6 bot ve yaklaşık 90 personelin katılımıyla başlatılan çalışmalarda, olayın 21'inci saatinde Eda Kurtulmuş'un cansız bedenine ulaşıldı. Şahin Özdağ'ın bulunması için ise çalışmalar aralıksız devam etti.

Arama alanı Didim ve Söke sınırına kadar genişletilmişti

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara sivil arama kurtarma ekipleri de destek verdi. Akıntının etkisi göz önünde bulundurularak arama sahası genişletilirken, ekipler çalışmalarını Söke ve Didim ilçe sınırlarına kadar taşıdı. Botlarla su yüzeyi taranırken, dalgıç ekipleri belirlenen noktalarda su altı aramaları gerçekleştirdi. Karadan görev yapan ekipler ise sazlık alanlar ile nehir kıyısında detaylı incelemelerde bulundu.

Mahalle sakinleri de seferber oldu

Resmi ekiplerin yanı sıra mahalle sakinleri de arama çalışmalarına destek verdi. Günlerdir nehir kıyısında umutlu bekleyişini sürdüren vatandaşlar, ekiplerle birlikte nehir boyunca arama faaliyetlerine katıldı. Bölgede iş makineleriyle bazı noktalarda temizlik çalışmaları yapılırken, akıntının sürükleyebileceği alanlar tek tek kontrol edildi.

Cansız bedeni yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu

Yaklaşık 94 saat süren çalışmaların ardından 11 yaşındaki Şahin Özdağ'ın cansız bedenine, kaybolduğu noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. - AYDIN