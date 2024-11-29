Sahte Polis İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sahte Polis İstanbul'da Yakalandı

Sahte Polis İstanbul\'da Yakalandı

Bursa'da emeklileri dolandıran sahte polis, güvenlik kameralarıyla İstanbul'da yakalandı.

29.11.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da "kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti" yalanıyla emekli şahısların evlerine giderek altın ve ziynet eşyalarını alan sahte polis gerçek polislerin amansız takibi sonrası İstanbul'da yakalandı. 100'e yakın güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek bere ve maske takan şüpheliyi belirleyen ekipler sahte polisi İstanbul'da yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesinde ikamet eden 72 yaşındaki emekli M.K. isimli kişiyi arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şüpheli şahıslar, M.K.'yı suç örgütlerince kimlik bilgilerinin çalındığı ve kullanılmaya çalışıldığı yalanıyla korkuttu. Dolandırıcılar ; evine gönderdikleri sahte polise evdeki altın ve paraları vermelerini söyledi. Evin önüne gelen siyah maskeli şüpheli şahsın başta eve girmesine izin vermeyen M.K. telefondaki kişilerin "sen savcıya, polise güvenmiyor musun?" diye azarlaması üzerine maskeli şüpheliyi içeriye aldı. Daha sonra maskeli şahsa ikametinde bulunan 35 bin TL değerindeki 1 çift altın küpe ve 4 adet çeyrek altından oluşan ziynet eşyalarının bulunduğu poşeti elden veren M.K. dolandırıldığını anlayınca gerçek polisleri arayarak yardım istedi.

Aynı gün yine Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesinde ikamet eden 52 yaşındaki emekli L.S. kişiyi arayan dolandırıcılar aynı yöntemle L.S.'yi de dolandırmak istedi. L.S.'nin de evine giren maskeli sahte polis, 700 bin TL değerindeki 29 adet Cumhuriyet altını ve 26 gram altını incelemeye götürme bahanesiyle aldı. Şüpheli şahsın kendisine evde beklemesini söylemesinden şüphelenen L.S. altınları son anda sahte polisin elinden alıp bağırmaya başlayınca şüpheli şahıs altınları alamadan kaçmak zorunda kaldı.

Her iki emekli şahsın müracaatı üzerine olay ile ilgili tahkikat başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği iki olayında meydana geldiği ikametlerin güzergahındaki 100 e yakın güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Maske ve bere ile kaçan şüpheliyi takibe alan polisler soruşturmayı genişletti.

Yapılan teknik çalışmalar neticesinde Nitelikli Dolandırıcılık olaylarının şüphelisinin İ.B. (19) olduğu belirlendi. Fiziki takipten kurtulmak, yakalanmamak ve deşifre olmamak için maske ve bere kullanıp, uzun süre yürüyüp akabinde bir çok araç değiştirerek İstanbul'a kaçan İ.B., Bursa polisinin amansız takibi sonrası İstanbul'da saklandığı evde yakalandı. Bursa'ya getirilen şüpheli İ.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Güvenlik, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Polis, bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte Polis İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:25 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
22:22 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
21:18 Beşiktaş’ın yeni başkanı belli oldu Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
20:37 Suriye’de ’rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor’ iddiası Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
19:47 Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
09:46 Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı
09:44 Zeynep Casalini’den ’’intihar’’ itirafı Zeynep Casalini'den ''intihar'' itirafı
09:43 Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti
09:42 Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde büyük artışa Erdoğan “dur“ diyebilir Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde büyük artışa Erdoğan "dur" diyebilir
09:37 Prof. Dr. Taşova: Türkiye’de HIV olgusu 4 kat arttı Prof. Dr. Taşova: Türkiye'de HIV olgusu 4 kat arttı
09:33 Warren Buffet’ın mirasının dağıtılması 10 yıl sürecek Warren Buffet'ın mirasının dağıtılması 10 yıl sürecek
09:22 Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
09:18 Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 23:11:59. #1.13#
SON DAKİKA: Sahte Polis İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.