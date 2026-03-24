Sakarya\'da 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan istihbari çalışmalar, risk analizleri ve saha araştırmaları neticesinde belirlenen güzergahlarda yol kontrolleri ve arama faaliyetleri gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, umuma açık yerler, metruk alanlar ve geçiş noktalarında yürütülen denetimler neticesinde, mart ayı içerisinde ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 70 yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin kimlik tespit işlemleri tamamlandıktan sonra gerekli idari işlemler başlatıldı ve şahıslar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Ayrıca, düzensiz göçmenleri ülkeye soktuğu, sevk ettiği veya barındırdığı tespit edilen 2 organizatör hakkında ise adli işlem başlatıldı. - SAKARYA