Sakarya'da Çit Tesisinde Yangın

3.Sayfa

Sakarya'da çit sistemleri üretim tesisinde yangın

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde çit sistemleri üretim tesisinin boyahane kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kozluk Mahallesi Ada Caddesi üzerinde bulunan çit sistemleri üretim tesisinde çıktı. Henüz bilinmeye bir sebepten dolayı boyahane kısmında çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.