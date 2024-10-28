Sakarya'da Eşini Bıçaklayan Adam Gözaltına Alındı

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir şahıs, kavga ettiği eşini bıçakla yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. (34) ile eşi R.D. (33) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede yerini kavgaya bırakan olayda M.D., karısı R.D.'yi bıçakladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Eşini bıçakla yaralayan şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA