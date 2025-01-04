Sakarya'da Trafik Denetimleri: 967 Araç Men Edildi - Son Dakika
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Sakarya'da Trafik Denetimleri: 967 Araç Men Edildi

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Sakarya'da jandarma, aralık ayı içinde 164 bin aracı denetleyerek 967 aracı trafikten men etti.

04.01.2025 15:18
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Jandarma trafikte göz açtırmıyor: 967 araç ve 205 sürücü trafikten men edildi

SAKARYA - Sakarya'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgesinde aralık ayı içerisinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 164 bin 636 aracı kontrol etti. 967 araç ve 205 sürücü trafikten men edilirken, 16 traktör sürücüsüne ise 'Rops' demiri eksikliğinden cezai işlem uygulandı.

Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı aralık ayı içerisinde 164 bin 636 araç kontrol edildi. Denetimler neticesinde 967 araç ve 205 sürücü trafikten men edildi. Denetlenen 752 traktörün 16 sürücüsüne 'Rops' demiri eksikliğinden cezai işlem uygulandı. Uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 61 sürücünün ise belgelerine geçici süre ile el konuldu. Ayrıca trafik kurallarına uyulmaması sebebi ile aralık ayı içerisinde jandarma sorumluluk sınırlarında; 39 yaralamalı ve 69 maddi hasarlı olmak üzere toplam 108 trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazalarda 75 kişi yaralandı. 7 bin 348 motosikletin de denetlendiği uygulamalarda 99 sürücüye cezai işlem uygulandı, 25 motosiklet ise trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Trafik Denetimleri: 967 Araç Men Edildi - Son Dakika

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