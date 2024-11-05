Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Tutuklama

Sakarya'da jandarma, bir ayda 161 şüpheliyi gözaltına aldı, 18'i tutuklandı. Büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

05.11.2024 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da jandarma ekiplerince bir ayda gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 161 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarına ilişkin çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Ekim ayında yapılan operasyonlarda 161 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda ise 636 bin 723 adet makaron 12 bin 512 paket kaçak sigara, bin 223 kilogram kaçak tütün, 21,586 gram sentetik uyuşturucu, 2,646 gram kubar esrar, 1,600 gram amfetamin, 1,110 gram metamfetamin, 917 gram skunk, 60 adet sentetik hap, 16 gram kenevir tohumu, 10 mililitre amfetamin, 3 kök kenevir bitkisi, 1 kök skunk, 45 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 adet hassas terazi, 298 litre kaçak alkol, 98 adet eski eser, 103 adet elektronik sigara ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit 98 bin 250 lira ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Güvenlik, Jandarma, sakarya, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:15 Ebru Gündeş’e 69 milyon krizi devam ederken bir başka konsere 71 milyon ödendiği ortaya çıktı Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi devam ederken bir başka konsere 71 milyon ödendiği ortaya çıktı
17:03 ’’İstismar ediliyor’’ dediği Ahmet Türk’ten Bahçeli’ye karşılık geldi ''İstismar ediliyor'' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
16:09 Hiç rol almadığı filmle servet kazandı Hiç rol almadığı filmle servet kazandı
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
15:17 ABD yeni başkanı için sandık başında ABD yeni başkanı için sandık başında
08:02 Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
07:44 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti’ye geçme hazırlığı yapıyormuş Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
07:40 Jose Mourinho’nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu Jose Mourinho'nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu
07:24 Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu’nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu'nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı
07:23 Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü
07:16 Seçim heyecanın yaşandığı ABD’de bombalı saldırı planlayan şahıs gözaltına alındı Seçim heyecanın yaşandığı ABD'de bombalı saldırı planlayan şahıs gözaltına alındı
01:33 Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi ’’Çığlıklarını duydum’’ Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi! ''Çığlıklarını duydum''
00:44 BDDK’dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor BDDK'dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor
00:13 ABD’de yeni başkan kim olacak Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 19:07:35. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.