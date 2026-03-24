Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Sakarya'nın Adapazarı ve Erenler ilçesinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Adapazarı ve Erenler ilçesinde yapılan 2 ayrı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 18 bin adet sentetik ecza maddesi, 9 parça halinde 72 gram a-m 2201 sentetik cannabinoid ham maddesi, 270 gram bonzai yapımında kullanılan aseton maddesi, 0.94 gram sentetik cannabinoid maddesi, uyuşturucu madde paketlemde kullanıldığı değerlendirilen materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA