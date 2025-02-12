Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 36 Gözaltı

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Sakarya'da uyuşturucu operasyonları: 36 şüpheli yakalandı

SAKARYA - Sakarya'da polis ekiplerince bir ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisinin 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandıkları ortaya çıktı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticareti ve imalatının engellenmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alınırken iki şüphelinin 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandıkları ortaya çıktı. Yapılan aramalarda ise; 1 kilo 676 gram sentetik cannabinoid maddesi, 215 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan aseton maddesi, 5,70 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde, 14 parçadan oluşan 19.93 gram skunk, 2.43 gram metamfetamin, 1.12 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kartuş ele geçirildi.