Sakarya'da Yeni Yıl Güvenliği

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Yeni yıl öncesinde huzur ve güvenliği sağlamak adına harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 30 Aralık ile 2 Ocak tarihleri arasında toplam 3 bin 687 personelle şehirde adeta kuş uçurtmayacak.

Yılbaşına sayılı günler kala huzur ve güven ortamını sağlamak için denetimleri sıklaştıran Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Aralık ile 2 Ocak tarihleri arasında toplam 257 noktada, 3 bin 687 personel ve 860 ekipler personelle güven ve huzuru sağlamak için görev yapacak. - SAKARYA