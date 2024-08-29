Sakarya Nehri Kenarında Balık Tutarken Vurulan Adamın Katilleri Tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya Nehri Kenarında Balık Tutarken Vurulan Adamın Katilleri Tutuklandı

Sakarya Nehri Kenarında Balık Tutarken Vurulan Adamın Katilleri Tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir adam, balık tutarken nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla vurularak hayatını kaybetmişti. Jandarma ekipleri, geniş çaplı bir araştırma sonucunda olayın şüphelilerini yakalayarak tutukladı.

29.08.2024 18:41
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde yaklaşık bir buçuk ay önce Sakarya Nehri kenarında balık tutan 50 yaşındaki adam, nereden geldiği belli olmayan kurşunun isabet etmesi neticesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Konuya ilişkin araştırmasını genişleten jandarma ekiplerince yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 11 Ağustos 2024 tarihinde Sakarya Nehri kenarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, nehir kenarına balık tutmaya giden iki arkadaştan 50 yaşındaki Metin Kafalı, bir anda yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan ilk müdahale sonrasında Kafalı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde Kafalı'nın vücuduna kurşun isabet etmesi neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine çalışmaları genişleten jandarma ekipleri, olay günü bölgede duyulan silah sesleri üzerine silahla ateş eden kişilerin peşine düştü. Konuya ilişkin yakalanan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya Nehri Kenarında Balık Tutarken Vurulan Adamın Katilleri Tutuklandı - Son Dakika

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