Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Sakarya\'nın Hendek ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan boş bir arazide çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yanı sıra Sakarya Arama Kurtarma (SAKE) ekipleri de olaya müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İnceleme başlatıldı.

01.09.2024 18:09
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde boş arazide çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerince yapılan müdahale neticesinde söndürüldü.

Hendek ilçesi Uzuncaorman Mahallesi mevkiinde bulunan boş bir arazide henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın da etkisi ile yayıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Sakarya Arama Kurtarma (SAKE) ekiplerinin de destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 1 buçuk dönüm arazinin küle döndüğü yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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