Sakarya Pamukova'da 4 milyon TL'lik hırsızlık iddiasıyla 3 belediye işçisi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Pamukova'da bir fabrika deposundan su motoru ve boruların çalındığı iddiasıyla gözaltına alınan Pamukova Belediyesinin 3 personeli tutuklandı. Depoyu yediemin alan kişi 12 Kasım'da 4 milyon TL zarar bildirdi; şüpheliler kamera ve plaka kayıtlarıyla belirlendi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, D-650 kara yolu üzerindeki bir fabrikasının deposundan su motoru ve boruların çalındığı iddiasıyla gözaltına alınan Pamukova Belediyesinin 3 personeli tutuklandı.
Depoyu yediemin olarak teslim alan F.A., 12 Kasım'da polise başvurarak yaptığı kontrolde su motoru ile boruların çalındığını fark ettiğini ve zararının 4 milyon TL olduğunu belirtti. Polis, plaka tanıma ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek Pamukova Belediyesi işçileri A.A. ve Y.Ö. ile F.Ş.'yi şüpheli olarak belirledi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla evlerinde arama yapılan üç şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Kaynak: İHA
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