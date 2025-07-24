Saldırı Sonucu 83 Gün Süren Mücadele Sonrası Öldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde eğlence mekanında uğradığı silahlı saldırı sonucu silahlı ağır yaralanan kişi, 83 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 2 Mayıs 2025 tarihinde ilçenin Ortayılmazlar Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özgen Soysal, eğlence mekanında oturduğu sırada, aynı iş yerinde yan masada bulunan O.G. ile çıkan tartışma sonucu silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden tek kurşunla ağır yaralanan Özgen Soysal, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Soysal, tedavi gördüğü hastanede 83 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. - ORDU