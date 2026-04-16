Saldırıda ölen 4 öğrenci gözyaşları içerisinde uğurlandı

16.04.2026 14:10
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 4 öğrencinin cenaze namazı Abdülhamit Han Camisinde kılındı.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 4 öğrencinin cenaze namazı Abdülhamit Han Camisinde kılındı. Namaza İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Bilal Erdoğan da katıldı.

Dün Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulunda, okulun 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler Belinay Nur Boyraz (11), Bayram Nabi Şişik (11), Kerem Erdem Güngör (11) ve Zeynep Kılıç'ın (11) cenaze namazı Abdülhamit Han Camisinde kılındı. Öğle namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından kılınan cenaze namazına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, siyasi parti ve STK temsilcileri, milletvekilleri ile çocukların acılı aileleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Türk bayrağı örtülü olan tabutlara sarılan yakınları gözyaşlarına boğuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Bilal Erdoğan da tabutlara omuz vererek cenaze aracına götürdü.

Acılı anneyi bakan araca bindirdi

Saldırıda hayatını kaybeden Bayram Nabi Şişik'in annesi de cenaze aracına binmek istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, cenaze aracının durmasını sağlayarak acılı anneyi araca bindirdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

