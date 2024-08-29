Salihli\'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

3.Sayfa

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir ikamete düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile fişek ele geçirildi.

Sorumluluk alanında huzur ve güvenin sağlanması konusunda çalışmalarını etkin ve kararlılıkla sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.A.'nın(53) ikametinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, R.A.'nın ikametinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 50 adet tabanca fişeği ve 3 adet tüfek fişeği ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA