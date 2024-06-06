Samsun'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

06.06.2024 04:41
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Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Sedde Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. İdaresindeki 55 AKP 276 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen A.Ü.'nün kullandığı 55 NN 495 plakı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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