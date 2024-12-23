Samsun Bafra\'da Oto Döşeme Dükkanında Yangın

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Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangında oto döşeme dükkanı alevlere teslim oldu. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Emirefendi Mahallesi Emirefendi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın giriş katında bulunan Kemal Avcı'ya ait oto döşeme dükkanında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar 112'ye haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan iş yerine müdahale eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen binada oturan 2 kişi, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SAMSUN