Samsun Bafra'da park halindeki otomobilin motorunda çıkan yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Bafra ilçesinde Altınyaprak Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motorunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu; yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Bafra ilçesi Altınyaprak Mahallesi Müftüoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan 55 AP 373 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Yangında otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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