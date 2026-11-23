Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Bafra ilçesi Altınyaprak Mahallesi Müftüoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan 55 AP 373 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.