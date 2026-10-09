Samsun Canik\'te otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandı

Samsun Canik'te otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Canik'te Millet Bahçesi önünde otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandı. Sürücü ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, polis inceleme başlattı.
Samsun'un Canik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kuzeyyıldızı Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzeri Millet Bahçesi önünde meydana geldi. A.T.(17) idaresindeki 55 AUU 662 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halindeyken yan yola dönmek isteyen Seyval Şahin yönetimindeki 05 AFJ 179 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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