Samsun\'da 1 ton 122 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde sahte alkollü içki yapımında kullanılmak üzere bulundurulan toplam 1 ton 122 litre etil alkol ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda sahte alkollü içki yapımında kullanılan toplam 1 ton 122 litre etil alkol ele geçirildi.

Ele geçirilen etil alkole el konulurken, 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.