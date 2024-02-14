Samsun'da 12 yaşındaki çocuk, PUBG oynamasına izin verilmeyince kendini vurdu - Son Dakika
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Samsun'da 12 yaşındaki çocuk, PUBG oynamasına izin verilmeyince kendini vurdu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ailesinin internette şiddet içeren PUBG oyununu oynamasına izin vermediği iddia edilen 12 yaşındaki çocuk, evlerinde tabancayla kendini vurarak ağır yaralandı. Olayın ardından çocuk, hastanelere sevk edildi ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

14.02.2024 08:58  Güncelleme: 09:00
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Samsun'da ailesinin internette şiddet içeren PUBG (Papçi) adlı oyunu oynamasına izin vermediği iddia edilen 12 yaşındaki çocuk, evlerinde tabancayla kendini vurarak ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Sarıdibek Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 12 yaşındaki E.C., internette şiddet içeren PUBG (Papçi) adlı oyunu oynamasına ailesi izin vermeyince evlerinde yatak odasına geçip burada tabancayla kendini kafasından vurdu. Silah sesi üzerine yatak odasına koşan ailesi çocuklarını kanlar içinde buldu. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Çocuğun yolda ambulansta kalbi durunca sağlık ekipleri çocuğu en yakın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada müdahalenin ardından duran kalbi çalıştırılan çocuk, doktor gözetiminde OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Yaralı, yoğun bakım servisinde tedavi altında alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun\'da 12 yaşındaki çocuk, PUBG oynamasına izin verilmeyince kendini vurdu
Kaynak: İHA

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