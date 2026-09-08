Samsun\'da 12 yaşındaki Güneş\'in ölümünde sürücüye 6 yıla kadar hapis istendi

Samsun'da bisikletiyle yaya geçidinden geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Güneş Uçak'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Cumhuriyet savcısı, tutuksuz yargılanan tıp fakültesi öğrencisi sürücünün "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Kaza, 6 Haziran'da Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Türk-İş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum Belediyespor U12 Takımı oyuncusu ve Mimar Sinan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Güneş Uçak (12), bisikletiyle yaya geçidinden geçmeye çalıştığı sırada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi M.F.K. (24) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Uçak, 5 gün sonra hayatını kaybetti. Kazanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.F.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan Samsun 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Sanık: "Kusurum bulunmamaktadır"

Davanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuksuz sanık M.F.K., kazada kusuru olmadığını öne sürdü. Sanık, "Normal yolumda giderken bir anda karşıma çıktı, kurtarmaya çalıştım. Hızımı hatırlamıyorum. Yeşil ışık yandığını gördüm. Yanımdaki araç birden durdu, aramızda 3-4 metre mesafe vardı. Niye durdu anlamadım. Bir süre sonra bu aracın önünden yola doğru bisiklet çıktı, manevra yaptıysam da başarılı olamadım. Olay nedeniyle kazanın meydana gelmesinde bir kusurum bulunmamaktadır" dedi.

Aile en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi

Güneş'in babası Özkan Uçak ve annesi Sevim Topaloğlu Uçak, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Güneş ailesinin avukatı Umut Alkaç ise sanığın hızının kazada etkili olduğunu savunarak, "Sürücü o kadar hızlı gidiyor ki yavaş gitse Güneş bugün aramızda olacaktı. Bir saniye hızlı gidelim derken cana mal oldu. Trafik raporunu kabul etmiyoruz. Sanığın bilinçli taksirle ölüme sebep olmaktan cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Savcı 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istedi

Toplanan deliller doğrultusunda mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık M.F.K.'nin TCK'nın 85/1 ve 53/6 maddeleri uyarınca "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının mütalaaya karşı yazılı savunma hazırlamak üzere süre istemesi üzerine duruşmayı 17 Eylül'e erteledi.

Adliye önünde adalet çağrısı

Duruşma çıkışında gözyaşlarına hakim olamayan anne Sevim Topaloğlu Uçak, sanığa tepki gösterdi. Adliye bahçesinde toplanan "Güneş İçin Adalet Platformu" üyeleri ise "Başka Güneşler sönmesin, hayata yol ver" yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptı. Platform adına konuşan Dilara Taşdelen, sürücülerin yaya geçitlerine yaklaşırken hızlarını azaltmak zorunda olduklarını vurgulayarak adalet talebinde bulundu.