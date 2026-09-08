Samsun'da 12 yaşındaki Güneş'in ölümünde sürücüye 6 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da 12 yaşındaki Güneş'in ölümünde sürücüye 6 yıla kadar hapis istendi

Samsun\'da 12 yaşındaki Güneş\'in ölümünde sürücüye 6 yıla kadar hapis istendi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bisikletiyle yaya geçidinden geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Güneş Uçak'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasında savcı, tutuksuz sanık tıp öğrencisi M.F.K. için 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Samsun'da bisikletiyle yaya geçidinden geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Güneş Uçak'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Cumhuriyet savcısı, tutuksuz yargılanan tıp fakültesi öğrencisi sürücünün "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Kaza, 6 Haziran'da Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Türk-İş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum Belediyespor U12 Takımı oyuncusu ve Mimar Sinan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Güneş Uçak (12), bisikletiyle yaya geçidinden geçmeye çalıştığı sırada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi M.F.K. (24) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Uçak, 5 gün sonra hayatını kaybetti. Kazanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.F.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan Samsun 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Sanık: "Kusurum bulunmamaktadır"

Davanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuksuz sanık M.F.K., kazada kusuru olmadığını öne sürdü. Sanık, "Normal yolumda giderken bir anda karşıma çıktı, kurtarmaya çalıştım. Hızımı hatırlamıyorum. Yeşil ışık yandığını gördüm. Yanımdaki araç birden durdu, aramızda 3-4 metre mesafe vardı. Niye durdu anlamadım. Bir süre sonra bu aracın önünden yola doğru bisiklet çıktı, manevra yaptıysam da başarılı olamadım. Olay nedeniyle kazanın meydana gelmesinde bir kusurum bulunmamaktadır" dedi.

Aile en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi

Güneş'in babası Özkan Uçak ve annesi Sevim Topaloğlu Uçak, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Güneş ailesinin avukatı Umut Alkaç ise sanığın hızının kazada etkili olduğunu savunarak, "Sürücü o kadar hızlı gidiyor ki yavaş gitse Güneş bugün aramızda olacaktı. Bir saniye hızlı gidelim derken cana mal oldu. Trafik raporunu kabul etmiyoruz. Sanığın bilinçli taksirle ölüme sebep olmaktan cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Savcı 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istedi

Toplanan deliller doğrultusunda mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık M.F.K.'nin TCK'nın 85/1 ve 53/6 maddeleri uyarınca "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının mütalaaya karşı yazılı savunma hazırlamak üzere süre istemesi üzerine duruşmayı 17 Eylül'e erteledi.

Adliye önünde adalet çağrısı

Duruşma çıkışında gözyaşlarına hakim olamayan anne Sevim Topaloğlu Uçak, sanığa tepki gösterdi. Adliye bahçesinde toplanan "Güneş İçin Adalet Platformu" üyeleri ise "Başka Güneşler sönmesin, hayata yol ver" yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptı. Platform adına konuşan Dilara Taşdelen, sürücülerin yaya geçitlerine yaklaşırken hızlarını azaltmak zorunda olduklarını vurgulayarak adalet talebinde bulundu.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Samsun, Güncel, Güneş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 12 yaşındaki Güneş'in ölümünde sürücüye 6 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Galatasaray’ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek Galatasaray'ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Tanju Özcan’dan “2,5 milyon lira“ savunması “Cevap vermemek için 10 takla atıyor“ Tanju Özcan'dan "2,5 milyon lira" savunması! "Cevap vermemek için 10 takla atıyor"
Dursun Özbek’ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Süper Lig’de yayıncı değişiyor Masadaki rakam tam 500 milyon dolar Süper Lig'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar

12:56
Şampiyonlar Ligi 10 bin kez oynatıldı İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın tur şansı
Şampiyonlar Ligi 10 bin kez oynatıldı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı
12:42
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
12:35
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 13:01:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Samsun'da 12 yaşındaki Güneş'in ölümünde sürücüye 6 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement