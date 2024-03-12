Samsun'da 2 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan adliyeye sevk edildi
SAMSUN - Samsun'da sokak ortasında 1'i kazara olmak üzere 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.
Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Kemal F. bacaklarının 5 yerinden yaralandı. Olay sırasında yoldan geçen Mustafa Ş. de sol bacağından yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tabancadan çıkan kurşunlardan ikisi de park halindeki otomobile isabet etti.
Olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan Hüseyin D.polise teslim oldu. Alacak-verecek meselesi yüzünden meydana geldiği belirtilen olayla ilgili polisteki işlemleri tamamlanan Hüseyin D., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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Beyoğlu'nda bulunan 3 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Çukur Mahallesi Karanlık Bakkal Sokak'ta meydana geldi. İşçilerin fark ettiği yangına mahalle sakinleri müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra binanın diğer katlarında kimsenin olmadığı tespit edildi. Ölen ya da yaralanan olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.
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