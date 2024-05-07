Samsun'da 27 yaşındaki bir gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Samsun'da 27 yaşındaki bir gencin cansız bedeni bulundu

Samsun\'da 27 yaşındaki bir gencin cansız bedeni bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Kumköy Mahallesi'nde yol kenarında hareketsiz bir genç bulundu. Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede genç adamın silahla kafasına ateş ederek hayatını kaybettiğini tespit etti. Ceset, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

07.05.2024 17:25
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Samsun'da 27 yaşındaki bir gencin cansız bedeni yol kenarında bulundu.

Olay, Çarşamba- Ayvacık kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumköy Mahallesi'nde yol kenarında bir gencin hareketsiz olarak yerde yattığının görülmesi üzerine çevredekiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Ayvacık ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları ilk incelemede gencin silahla kafasına ateş etmesi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti. Cansız bedenin 27 yaşındaki Tayfun E.'ye ait olduğu öğrenildi. Ceset, incelemeler sonrası Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 27 yaşındaki bir gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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