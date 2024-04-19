Samsun'da 30 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, polis tarafından yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde "kasten öldürme, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit" suçlarından hakkında toplamda 30 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B.'yi (34) gözaltına aldı. Ayrıca, 10 farklı suçtan kaydı bulunan İ.B., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da 30 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye yönlendirilerek 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya teslim edildi.
Ankara'da yaşanan olayda, geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan bir kadın, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kadının kardeşi, saldırganın planlı bir şekilde hareket ettiğini ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?