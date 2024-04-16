Samsun'da 77 bin 600 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da 77 bin 600 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi

Samsun\'da 77 bin 600 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde bir tütüncüde kaçak makaron satışı yapıldığı bilgisini aldı. Yapılan operasyonda 77 bin 600 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili B.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.

16.04.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da polis tarafından 77 bin 600 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir tütüncüde kaçak makaron satışının yapıldığı bilgisini elde etmeleri üzerine bahse konu iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 77 bin 600 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili B.Y. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Tekkeköy, Makaron, Samsun, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 77 bin 600 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı Sonrası Açıklamalarda Bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı Sonrası Açıklamalarda Bulundu
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
14:19 BAE’de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi BAE'de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi
12:13 Başkanlık katında jakuzi mi var Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi’nden çok özel kareler Başkanlık katında jakuzi mi var? Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi'nden çok özel kareler
17:15 Cimbom’un kasası dolacak Zaniolo için rekor bonservis talebi Cimbom'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi
16:50 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 ay sonra toplandı Masada üç önemli konu başlığı var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 ay sonra toplandı! Masada üç önemli konu başlığı var
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
16:23 Dursun Özbek de gitmesini istiyor: Mehmet Büyükekşi’yi İkna etmeye çalışacağım Dursun Özbek de gitmesini istiyor: Mehmet Büyükekşi'yi İkna etmeye çalışacağım
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:36 Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 19:13:43. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da 77 bin 600 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement