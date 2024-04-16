Samsun\'da 77 bin 600 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi

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Samsun'da polis tarafından 77 bin 600 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir tütüncüde kaçak makaron satışının yapıldığı bilgisini elde etmeleri üzerine bahse konu iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 77 bin 600 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili B.Y. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN