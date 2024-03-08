Samsun\'da 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalanarak, cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan T.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen T.A. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
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Ordu'nun Ünye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 45 gram taş kokain, 490 adet ekstazi ve 109 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Seçil Erzan'ın yüksek kar getirili 'Fatih Terim fonu' vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera ve diğer birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla devam eden yargılamaya Arda Turan ve Fernando Muslera da katıldı. İddiaya göre, Seçil Erzan, tanınmış futbolcuları da içeren 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırmıştır.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarparak hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden açtıkları kadın profilleri ile kendilerini çoban olarak tanıtarak kendi yaptıkları sahte altınları satıp 1 milyon 325 bin TL'lik vurgun yapan 4'ü kadın 19 kişi adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, elde ettikleri delillerin ardından 15 ayrı eve baskın düzenleyerek 19 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda, bir bağ evinde ve motosiklette yapılan aramada 95 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahsın uyuşturucu kullandığı sağlık kurumunda tespit edildi.
Afyonkarahisar eğitim camiasının sevilen Okul Müdürü Yakup Kadri Işıkcı, geçirdiği rahatsızlık sonrası hayata gözlerini yumdu. Işıkcı'nın ani ölümü sevenlerini ve eğitim camiasını yasa boğdu.
D Media tarafından yapımcılığı üstlenilen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde, taksici Oğuz Erge cinayeti konu alınıyor. Tanıtım filmiyle duyurulan bölümde, bir taksi şoförünün aracına aldığı kişi tarafından öldürülmesi, İzmir'de yaşanan taksici cinayetlerini akıllara getiriyor.
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