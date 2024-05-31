Samsun'da aracın zulasında ele geçen uyuşturucuyla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Samsun'da aracın zulasında ele geçen uyuşturucuyla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun\'da aracın zulasında ele geçen uyuşturucuyla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da yapılan operasyonda bir araçta bulunan 300 gram metamfetamin ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Ş.A. serbest bırakılırken, A.T. tutuklandı ve M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

31.05.2024 16:24
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Samsun'da aracın zulasında ele geçen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen operasyon kapsamında, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bir otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin hassas burnu sayesinde aracın torpidosuna zulalanmış şekilde 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.A. (21) adlı kadın ile A.T. (39) ve M.B. gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcıya ifade veren S.A. adlı kadın serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemece sevk edilen A.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Operasyon, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da aracın zulasında ele geçen uyuşturucuyla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da aracın zulasında ele geçen uyuşturucuyla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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