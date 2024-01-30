Samsun\'da asker eğlencesinde silah ve fişek ele geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından asker eğlencesinde silah ve fişek ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi yapılan yerde jandarma devriyesi tarafından K.G., H.D. ve B.D. isimli şahısların üst araması yapıldı. Yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 49 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili ifadesi alınan 3 kişi serbest bırakıldı. - SAMSUN