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Samsun'da asker eğlencesinde silah ve fişek ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da asker eğlencesinde silah ve fişek ele geçirildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapılan asker eğlencesinde jandarma ekipleri tarafından K.G., H.D. ve B.D. isimli şahısların üst araması yapıldı. Aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 49 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili ifadesi alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

Samsun\'da asker eğlencesinde silah ve fişek ele geçirildi
30.01.2024 - 14:16,
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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından asker eğlencesinde silah ve fişek ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi yapılan yerde jandarma devriyesi tarafından K.G., H.D. ve B.D. isimli şahısların üst araması yapıldı. Yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 49 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili ifadesi alınan 3 kişi serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da asker eğlencesinde silah ve fişek ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da asker eğlencesinde silah ve fişek ele geçirildi - Son Dakika
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