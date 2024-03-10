Samsun'da Ayakkabı İçinde 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Ayakkabı İçinde 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun\'da Ayakkabı İçinde 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da polis ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamette gerçekleştirdikleri operasyonda ayakkabı içine zulalanmış 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

10.03.2024 15:28  Güncelleme: 15:29
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Samsun'da polis ekipleri, ayakkabı içine zulalanmış 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Olay, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda ayakkabı içine zulalanmış 500 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Ayakkabı İçinde 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Ayakkabı İçinde 500 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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