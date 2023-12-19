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Samsun'da Balık Evi'nde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Samsun'da Balık Evi'nde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Evi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sonucunda mutfak ve çatı bölümünde maddi zarar oluştu.

Samsun\'da Balık Evi\'nde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
19.12.2023 - 12:11,
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Samsun'da Balık Evi'nde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangın, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Adnan Kahveci Parkı yanında bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Evi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balık Evi'nde yemeklerin pişirildiği mutfağın ızgara bölümünde yangın çıktı. Izgarada çıkan yangın daha sonra bacaya sıçrayınca dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yükselmesinin ardından itfaiyeden yardım istendi. Yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, ihbar üzerine çok sayıda ekibi yangın mahalline sevk etti. Ekipler kısa sürede yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri hem çatıdan hem de içeriden su sıkarak yangını büyümeden söndürdü.

Yangın sonucunda Balık Evi'nin mutfak ve çatı bölümünde maddi zarar oluştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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