Samsun\'da Bandrolsüz 28 Bin Makaron Ele Ge geçti

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Samsun'da jandarma ekiplerince 28 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri E.K. (37) isimli şahsın bandrolsüz makaron bulundurduğu bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda ekiplerce şahsın aracında yapılan aramada 28 bin adet doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN