Samsun'da Çalıntı Araçları Değiştirerek Satmakla Suçlanan Şahıs Yakalandı

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Samsun'da kurduğu suç örgütü ile çalıntı araçları "change" yaparak sattığı gerekçesiyle 18 yıl 3 ay hapis cezası ile 9 aydır aranan şahıs, saklandığı evinde yakalandı.

Farklı suçlardan 18 yıl 3 ay hapis cezası 9 ay önce kesinleşince sürekli olarak adres değiştirerek saklanan O.K., Bafra ilçesinde saklandığı adreste Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden oluşturulan özel ekip tarafından yapılan operasyon sonucunda yakalandı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bafra Cezaevine teslim edilen O.K.'nin farklı suçlardan ifadeye yönelik 13 ayrı aranma kaydının da olduğu ortaya çıktı. - SAMSUN