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Samsun'da çatı katında yangın paniği

SAMSUN - Samsun'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Gebi Caddesi'nde bulunan Tacettin Etli'ye ait 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahiplerinin bir yakınlarının cenazesinde bulunduğu sırada evden dumanlar yükseldi. Yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Yangın yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Korku ve paniğe sebep olan yangın Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.