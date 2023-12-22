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Samsun'da Define Arayan 8 Kişi Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Define Arayan 8 Kişi Suçüstü Yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde define aramak için kaçak olarak kazı yaptıkları iddia edilen 8 kişi, jandarma tarafından suç üstü yakalandı. Yakalanan kişilerle birlikte kullanılan aletlere el konuldu. Soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da Define Arayan 8 Kişi Suçüstü Yakalandı
22.12.2023 - 15:45,
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Samsun'da define aramak için kaçak olarak kazı yaptıkları iddia edilen 8 kişi, jandarma tarafından suç üstü yakalandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarının alınması üzerine bölgede operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin takibi sonucu E.B., T.S., R.K., H.Y., N.C.O., R.K., İ.G. ve M.K.M.K. kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Yakalanan 8 kişi ile birlikte define aramada ve kazıda kullandıkları çeşitli aletlere el konuldu.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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