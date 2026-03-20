Samsun\'da Dolmuşta Fenalaşma

Samsun'da dolmuşta fenalaşan 37 yaşındaki bir yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde, Bulvar AVM mevkiinde seyir halinde bulunan 2. hat dolmuşunda bir yolcu fenalaştı. Edinilen bilgilere göre, dolmuşta bulunan B.E.T. (37) aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden şoför, aracını durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, fenalaşan şahsa ilk müdahaleyi dolmuş içerisinde yaptı. Daha sonra ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.E.T.'nin tedavi altına alındığı öğrenildi. - SAMSUN