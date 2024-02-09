Samsun'da Elektrikli Sigara Üretimi Yapan Eve Operasyon - Son Dakika
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Samsun'da Elektrikli Sigara Üretimi Yapan Eve Operasyon

Samsun\'da Elektrikli Sigara Üretimi Yapan Eve Operasyon

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'un İlkadım ilçesinde bir ikamette elektrikli sigara sarma makinesi ile sigara doldurup tütüncülere sattığı bilgisine ulaştı. KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 7 bin 200 adet doldurulmuş makaron sigara, 2 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron ve 1 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

09.02.2024 19:14
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Samsun'da KOM polisinin bir eve düzenlediği operasyonda 10 bin dal dolu ve boş makaron ile tütün sarma makinası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde bulunan bir ikamette elektrikli sigara sarma makinesi ile sigara doldurup bunları tütüncülere sattığı tespit etti. Söz konusu eve operasyon düzenleyen KOM polisi, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 7 bin 200 adet doldurulmuş makaron sigara, 2 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron ve 1 kilo bandrolsüz tütün ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Elektrikli Sigara Üretimi Yapan Eve Operasyon - Son Dakika


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