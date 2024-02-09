Samsun\'da Elektrikli Sigara Üretimi Yapan Eve Operasyon

Samsun'da KOM polisinin bir eve düzenlediği operasyonda 10 bin dal dolu ve boş makaron ile tütün sarma makinası ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde bulunan bir ikamette elektrikli sigara sarma makinesi ile sigara doldurup bunları tütüncülere sattığı tespit etti. Söz konusu eve operasyon düzenleyen KOM polisi, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 7 bin 200 adet doldurulmuş makaron sigara, 2 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron ve 1 kilo bandrolsüz tütün ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN
İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Sevilay Ocakçı'nın da bulunduğu 25 şüpheli cezaevine gönderildi. Şüpheliler, "suç örgütü kurma ve üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti.
MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatında yeni bir ilişkiye adım attı. Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra Seçil Gür ile ilişki yaşayan Ortaç, şimdi ise eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile birlikte.
Kafes-38 operasyonu kapsamında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in, Tekirdağ'da ise elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi.
ABD'nin askeri yardımda bulunduğu ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyeceklerini içeren kararname ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalandı. Kararnameye göre; bu ülkelerden 180 gün içinde yazılı taahhüt talep edilecek.
Acun Ilıcalı daha önce yaptığı bir açıklamada Beyaz Show'un ekrana döneceğinin müjdesini vermişti. Aylardır merak beklenen programla ilgili konuşan Beyazıt Öztürk, "Öyle bir niyetimiz var ama izleyiciye en iyisini vermek için bekliyoruz" dedi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, en az 2 yıllık deneyime sahip B sınıfı ehliyete sahip olanlar, A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletleri de sürülebilecek.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin devam eden soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklandı.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Naples kentinde özel bir jet, otoyola inmeye çalışırken bir otomobile çarptı. Özel jet, çarpmanın etkisiyle alev topuna döndü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Elektrikli Sigara Üretimi Yapan Eve Operasyon - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?